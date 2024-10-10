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Стефанос Циципас опубликовал атмосферные фото Паулы Бадосы

Стефанос Циципас опубликовал атмосферные фото Паулы Бадосы
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12-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился атмосферными кадрами своей девушки испанской теннисистки Паулы Бадосы.

Фото: страница циципаса в социальных сетях

«Дорожу крошечными, сладкими моментами», — подписал публикацию греческий теннисист.

Напомним, в начале мая 2024 года Бадоса на своей странице в социальной сети сообщила, что они больше не вместе, однако уже спустя пару недель их вновь увидели друг с другом. Позже теннисисты рассказали о воссоединении, договорившись, что по-новому подойдут к выстраиванию взаимоотношений.

На этой неделе Стефанос Циципас выступил на «Мастерсе» в китайском Шанхае. В матче 1/8 финала он проиграл россиянину Даниилу Медведеву.

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