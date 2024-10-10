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Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Синнером на турнире в Шанхае

Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с Синнером на турнире в Шанхае
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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о предстоящем матче с итальянцем Янником Синнером в четвертьинале турнира в Шанхае.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«3-1 в его пользу в личных встречах? По моим ощущениям, какие-то матчи были близкие, какие-то менее. Но, смотрите, я могу хорошо играть против него. Я знаю, это будет тяжело, он сейчас лучший игрок в мире. Да, мне нужно играть как можно лучше, нужно хорошо подавать, физически это будет тяжело, но я готов дать бой.

Мы играли уже четыре раза в этом году. Я думаю, что один был очень лёгким для него. Остальные три были сложнее, я хорошо играл в некоторых матчах. Я собираюсь бороться, я собираюсь готовиться тактически, морально, физически. Это будет тяжёлый матч, так что, надеюсь, моё тело чувствует себя хорошо, и я готов бороться», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Матч между Синнером и Медведевым состоится 10 октября.

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