Магда Линетт – Дарья Касаткина: где смотреть, во сколько начало матча 3-го круга в Ухане
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11 октября состоится матч третьего круга турнира в Ухане, в котором российская теннисистка Дарья Касаткина встретится с представительницей Польши Магдой Линетт.
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 06:00 МСК
45
Магда Линетт
М. Линетт
Не начался
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11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Официальных трансляций китайского турнира в России не предусмотрено. В прямом эфире матч между Касаткинйо и Линетт можно будет увидеть на онлайн-платформе Eurosport Player. Начало матча не раньше 6:00 мск.
На данный момент счёт в личных противостояниях между Касаткиной и Линетт – 4-2 в пользу россиянки.
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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