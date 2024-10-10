Даниил Медведев — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала в Шанхае

Сегодня, 10 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии (первый посев). Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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Официальная телетрансляция турнира на территории Российской Федерации не проводится, для зарубежных пользователей она будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV.
На данный момент счёт в личных противостояниях между Синнером и Медведевым — 7-6 в пользу россиянина.
Напомним, турнир «Мастерс-96» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.
Даниил Медведев проводит тренировку в Шанхае:
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