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Даниил Медведев — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала турнира ATP-1000 в Шанхае

Даниил Медведев — Янник Синнер: где смотреть, во сколько начало матча 1/4 финала в Шанхае
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Сегодня, 10 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч четвёртого круга, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и первый номер рейтинга ATP Янник Синнер из Италии (первый посев). Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Официальная телетрансляция турнира на территории Российской Федерации не проводится, для зарубежных пользователей она будет доступна на сайтах EurosportPlayer и Tennis TV.

На данный момент счёт в личных противостояниях между Синнером и Медведевым — 7-6 в пользу россиянина.

Напомним, турнир «Мастерс-96» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

Календарь «Мастерса» в Шанхае Турнирная сетка «Мастерса» в Шанхае
Турнирная сетка «Мастерса» в Шанхае
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