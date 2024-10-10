Янник Синнер — Даниил Медведев: статистика личных встреч

10 октября на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч 1/4 финала между пятой ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (пятый посев на турнире) и первым номером мирового рейтинга итальянцем Янником Синнером. Встреча начнётся не ранее 10:00 мск.
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Ранее спортсмены встречались друг с другом на корте 13 раз. Семь побед в личных противостояниях одержал Медведев, шесть — Синнер. На харде теннисисты провели 12 очных матчей, в которых каждый одержал по шесть побед. При этом Даниил Медведев выиграл у Янника Синнера шесть первых личных встреч подряд, шесть из последующих семи (и шесть из шести на харде) остались за итальянцем.
Два последних очных матча состоялись в 2024 году на турнирах «Большого шлема» — на US Open — 2024 в четырёх сетах выиграл Синнер (6:2, 1:6, 6:1, 6:4), ранее на Уимблдоне-2024 победу в пяти сетах одержал Медведев (6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3).
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