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Эрика Андреева — Жасмин Паолини: где смотреть матч 3-го круга турнира WTA-1000 в Ухане

Эрика Андреева — Жасмин Паолини: где смотреть матч 3-го круга турнира WTA-1000 в Ухане
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10 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч третьего круга между 70-й ракеткой мира российской теннисисткой Эрикой Андреевой и шестой в мировом рейтинге итальянкой Жасмин Паолини (третий посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 10:00 мск.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 10:00 МСК
Эрика Андреева
70
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
6
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Официальных трансляций турнира в Ухане на территории Российской Федерации не предусмотрено. Зарубежные пользователи смогут увидеть матч между Эрикой Андреевой и Жасмин Паолини в прямом эфире на онлайн-платформе Eurosport Player.

Победительница матча Э. Андреева — Паолини в 1/4 финала «тысячника» в Ухане встретится с сильнейшей в противостоянии седьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь (пятый посев на турнире) и 28-й в рейтинге WTA Лейлы Фернандес из Канады.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
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