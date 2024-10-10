Эрика Андреева — Жасмин Паолини: где смотреть матч 3-го круга турнира WTA-1000 в Ухане

10 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане состоится матч третьего круга между 70-й ракеткой мира российской теннисисткой Эрикой Андреевой и шестой в мировом рейтинге итальянкой Жасмин Паолини (третий посев на турнире). Встреча начнётся не ранее 10:00 мск.
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Официальных трансляций турнира в Ухане на территории Российской Федерации не предусмотрено. Зарубежные пользователи смогут увидеть матч между Эрикой Андреевой и Жасмин Паолини в прямом эфире на онлайн-платформе Eurosport Player.
Победительница матча Э. Андреева — Паолини в 1/4 финала «тысячника» в Ухане встретится с сильнейшей в противостоянии седьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь (пятый посев на турнире) и 28-й в рейтинге WTA Лейлы Фернандес из Канады.
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