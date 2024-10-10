Магда Линетт — Дарья Касаткина: россиянка проиграла в первом сете 3-го круга в Ухане

Сегодня, 10 октября, проходят матчи третьего крута на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай), где встречаются 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и Магда Линетт из Польши, занимающая 45-ю строчку мирового рейтинга. После первого сета счёт 6:2 в пользу польской спортсменки.

На данный момент счёт в личных противостояниях между Касаткиной и Линетт — 4-2 в пользу россиянки.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

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