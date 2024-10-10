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Кори Гауфф — Марта Костюк, результат матча 10 октября 2024, счет 2:0 (6:4, 6:1), 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Кори Гауфф обыграла Марту Костюк и вышла в 1/4 финала «тысячника» в Ухане
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10 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч третьего круга между четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф из США (четвёртый посев на турнире) и 17-й в мировом рейтинге украинкой Мартой Костюк (13-й посев на турнире). Встреча закончилась победой Гауфф в двух партиях — 6:4, 6:1.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 06:10 МСК
Кори Гауфф
4
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Марта Костюк
17
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Продолжительность матча составила 1 час 1 минуту. Гауфф два раза подала навылет, не допустив ни одной двойной ошибки, и реализовала пять из пяти брейк-пойнтов. Костюк выполнила один эйс при четырёх двойных ошибках и выиграла свой единственный заработанный за матч брейк-пойнт.

В четвертьфинале «тысячника» в Ухане Гауфф встретится с 45-й ракеткой мира Магдой Линетт из Польши, которая в третьем круге обыграла в двух сетах 11-ю в рейтинге WTA и восьмую сеяную российскую теннисистку Дарью Касаткину — 6:2, 6:3.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
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