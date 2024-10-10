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Дарья Касаткина — Магда Линетт, результат матча 10 октября 2024, счёт 0:2, 3-й круг турнира WTA-1000 в Ухане

Дарья Касаткина проиграла Магде Линетт в третьем круге и покинула «тысячник» в Ухане
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла пробиться в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В матче третьего круга она уступила Магде Линетт из Польши, занимающей 45-ю строчку мирового рейтинга, со счётом 2:6, 3:6.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 06:10 МСК
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Касаткина ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Линетт один эйс, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

В следующем круге польская теннисистка встретится с американкой, четвёртой ракеткой мира Кори Гауфф.

Таким образом, счёт в личных противостояниях между Касаткиной и Линетт — 4-3 в пользу россиянки.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь турнира WTA-1000 в Ухане
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