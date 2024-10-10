Янник Синнер — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:00

Сегодня, 10 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае Медведев переиграл в двух партиях 12-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции (10-й посев) — 7:6 (7:3), 6:3. Синнер на этой стадии прошёл в двух сетах 16-го в рейтинге ATP американца Бена Шелтона (14-й посев) — 6:4, 7:6 (7:1).