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Янник Синнер — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:00

Янник Синнер — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся после 10:00
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Сегодня, 10 октября, на мужском хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае состоится матч 1/4 финала, в котором встретятся пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. Встреча начнётся не ранее 10:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:00 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3
         
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

В четвёртом круге «Мастерса» в Шанхае Медведев переиграл в двух партиях 12-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции (10-й посев) — 7:6 (7:3), 6:3. Синнер на этой стадии прошёл в двух сетах 16-го в рейтинге ATP американца Бена Шелтона (14-й посев) — 6:4, 7:6 (7:1).

Календарь "Мастерса" в Шанхае
Турнирная сетка "Мастерса" в Шанхае
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