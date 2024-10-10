Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане, отдав Хейли Баптист два гейма

10 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч третьего круга между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и 102-й в мировом рейтинге американкой Хейли Баптист. Встреча закончилась уверенной победой Александровой в двух сетах — 6:1, 6:1.
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Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Александрова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Баптист выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт за матч из двух заработанных.
В четвертьфинале «тысячника» в Ухане Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира (второй сеяной на турнире) американкой Джессикой Пегулой и 51-й в рейтинге WTA китаянкой Ван Синьюй.
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