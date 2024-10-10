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Хейли Баптист — Екатерина Александрова, результат матча 10 октября 2024, счет 0:2 (1:6, 1:6), 3-й круг WTA-1000 в Ухане

Екатерина Александрова вышла в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане, отдав Хейли Баптист два гейма
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10 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане завершился матч третьего круга между 33-й ракеткой мира российской теннисисткой Екатериной Александровой и 102-й в мировом рейтинге американкой Хейли Баптист. Встреча закончилась уверенной победой Александровой в двух сетах — 6:1, 6:1.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 07:35 МСК
Хейли Баптист
102
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Екатерина Александрова
33
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Продолжительность матча составила 1 час 5 минут. Александрова два раза подала навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. Баптист выполнила четыре эйса при четырёх двойных ошибках и выиграла один брейк-пойнт за матч из двух заработанных.

В четвертьфинале «тысячника» в Ухане Екатерина Александрова сыграет с победительницей матча между третьей ракеткой мира (второй сеяной на турнире) американкой Джессикой Пегулой и 51-й в рейтинге WTA китаянкой Ван Синьюй.

Календарь WTA-1000 в Ухане
Турнирная сетка WTA-1000 в Ухане
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