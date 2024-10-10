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Арина Соболенко — Юлия Путинцева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала в Ухане

Арина Соболенко — Юлия Путинцева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала в Ухане
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Сегодня, 10 октября, на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в Ухане состоится матч 1/8 финала, в котором встретятся вторая ракетка мира, первая сеяная белорусская теннисистка Арина Соболенко и 35-я в мировом рейтинге Юлия Путинцева из Казахстана. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая начнётся не ранее 14:00 мск.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 14:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Юлия Путинцева
35
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Соболенко и Путинцева проведут второй матч на турнирах WTA. Во втором круге US Open — 2019 победу в двух сетах одержала казахстанская теннисистка — 6:3, 7:6 (7:3).

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Арина Соболенко является победительницей прошлого турнира, который проходил в 2019 году.

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