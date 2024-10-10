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Ван Синьюй обыграла Пегулу и вышла в 1/4 финала в Ухане, где встретится с Александровой

Ван Синьюй обыграла Пегулу и вышла в 1/4 финала в Ухане, где встретится с Александровой
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51-я ракетка мира китайская теннисистка Ван Синьюй вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она обыграла американскую теннисистку Джессику Пегулу, занимающую третью строчку рейтинга, со счётом 6:3, 7:5.

Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 08:10 МСК
Ван Синьюй
51
Китай
Ван Синьюй
В. Синьюй
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
3 		5
         
Джессика Пегула
3
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты. В её рамках Ван Синьюй два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных. На счету Пегулы ни одного эйса, три двойные ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

За выход в полуфинал Синьюй поспорит с российской теннисисткой Екатериной Александровой, которая в третьем круге обошла американку Хейли Баптист со счётом 6:1, 6:1.

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