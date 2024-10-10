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Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец легко забрал первый сет в 1/4 финала в Шанхае

Даниил Медведев — Янник Синнер: итальянец легко забрал первый сет в 1/4 финала в Шанхае
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В эти минуты на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч 1/4 финала, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		4
1 		2
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Синнер уверенно выиграл первый сет со счётом 6:1.

В предыдущем раунде «Мастерса» в Шанхае Медведев обыграл в двух партиях 12-ю ракетку мира Стефаноса Циципаса из Греции — 7:6 (7:3), 6:3. Синнер на этой стадии победил 16-го в рейтинге ATP американца Бена Шелтона — 6:4, 7:6 (7:1).

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

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