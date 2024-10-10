«Совершенно недостойно». Датские СМИ раскритиковали Руне после матча с Фрицем в Шанхае

Представители датских СМИ обрушились с критикой на 14-ю ракетку мира Хольгера Руне после его поражения от американского теннисиста Тейлора Фрица (1:6, 2:6) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).

«Недостойно. Совершенно недостойно. Особенно в первом сете. Датчанин всегда казался дерзким, но по сравнению с Фрицем он выглядел как новичок, только что дебютировавший на турнирах ATP. Ничего не помогало. Это было просто ужасно. Он допустил так много невынужденных ошибок, что мы вряд ли когда-либо видели что-либо подобное. За последние 12 месяцев Руне столько раз потрясал нас, но это поражение всё равно было особенно шокирующим», — написано в статье датского издания BT.

Напомним, матч Фрица и Руне продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.