«Совершенно недостойно». Датские СМИ раскритиковали Руне после матча с Фрицем в Шанхае

Представители датских СМИ обрушились с критикой на 14-ю ракетку мира Хольгера Руне после его поражения от американского теннисиста Тейлора Фрица (1:6, 2:6) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
«Недостойно. Совершенно недостойно. Особенно в первом сете. Датчанин всегда казался дерзким, но по сравнению с Фрицем он выглядел как новичок, только что дебютировавший на турнирах ATP. Ничего не помогало. Это было просто ужасно. Он допустил так много невынужденных ошибок, что мы вряд ли когда-либо видели что-либо подобное. За последние 12 месяцев Руне столько раз потрясал нас, но это поражение всё равно было особенно шокирующим», — написано в статье датского издания BT.
Напомним, матч Фрица и Руне продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
- 10 октября 2024
-
11:36
-
11:22
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:37
-
09:47
-
08:39
-
08:30
-
07:52
-
07:21
-
07:15
-
06:39
-
05:59
-
05:40
-
04:30
-
03:53
-
02:46
-
00:58
-
00:48
-
00:41
-
00:30
-
00:30
-
00:15
- 9 октября 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:39
-
23:20
-
22:54
-
22:35
-
22:15
-
21:53
-
21:50
-
21:35