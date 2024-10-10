Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Совершенно недостойно». Датские СМИ раскритиковали Руне после матча с Фрицем в Шанхае

«Совершенно недостойно». Датские СМИ раскритиковали Руне после матча с Фрицем в Шанхае
Аудио-версия:
Комментарии

Представители датских СМИ обрушились с критикой на 14-ю ракетку мира Хольгера Руне после его поражения от американского теннисиста Тейлора Фрица (1:6, 2:6) в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 4-й круг
09 октября 2024, среда. 15:05 МСК
Тейлор Фриц
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

«Недостойно. Совершенно недостойно. Особенно в первом сете. Датчанин всегда казался дерзким, но по сравнению с Фрицем он выглядел как новичок, только что дебютировавший на турнирах ATP. Ничего не помогало. Это было просто ужасно. Он допустил так много невынужденных ошибок, что мы вряд ли когда-либо видели что-либо подобное. За последние 12 месяцев Руне столько раз потрясал нас, но это поражение всё равно было особенно шокирующим», — написано в статье датского издания BT.

Напомним, матч Фрица и Руне продолжался всего 56 минут. За это время Фриц выполнил девять подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету Руне два эйса, пять двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Сетка турнира в Шанхае
Календарь турнира в Шанхае
Материалы по теме
Тейлор Фриц за 56 минут разгромил Хольгера Руне в 1/8 финала «Мастерса» в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android