Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин попросил медицинский тайм-аут после 1-го сета

В эти минуты на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч 1/4 финала, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый сет выиграл Синнер со счётом 6:1. Перед началом второй партии Даниил взял медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.