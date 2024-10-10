Даниил Медведев — Янник Синнер: россиянин попросил медицинский тайм-аут после 1-го сета
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В эти минуты на хардовом турнире категории «Мастерс» в Шанхае проходит матч 1/4 финала, в котором встречаются пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) и первый номер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
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|4
|
|2
Даниил Медведев
Д. Медведев
Первый сет выиграл Синнер со счётом 6:1. Перед началом второй партии Даниил взял медицинский тайм-аут из-за проблем с плечом.
Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.
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