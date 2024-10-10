Эрика Андреева — Жасмин Паолини: россиянка уступила первый сет третьего круга в Ухане

10 октября на женском хардовом турнире категории WTA-1000 в китайском Ухане проходит матч третьего круга между 70-й ракеткой мира российской теннисисткой Эрикой Андреевой и шестой ракеткой мира итальянкой Жасмин Паолини. После первого сета счёт 6:3 в пользу итальянской спортсменки.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Паолини. Она оказалась сильнее во втором круге турнира в Лионе-2023 со счётом 6:2, 6:3.

Победительница матча Э. Андреева — Паолини в 1/4 финала в Ухане встретится с сильнейшей в противостоянии седьмой ракетки мира китаянки Чжэн Циньвэнь и 28-й в рейтинге WTA Лейлы Фернандес из Канады.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.