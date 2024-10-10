Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) в двух сетах уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру - 1:6, 4:6.
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Матч продолжался 1 час 23 минуты. Медведев выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету итальянца девять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.
Соперником Синнера в четвертьфинале соревнований в Шанхае станет победитель матча между второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем (33-й в рейтинге ATP).
Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.
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