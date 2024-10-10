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Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае

Даниил Медведев проиграл Яннику Синнеру в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае
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Завершился матч 1/4 финала хардового турнира категории «Мастерс» в Шанхае, в котором пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев (пятый посев на турнире) в двух сетах уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру - 1:6, 4:6.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Матч продолжался 1 час 23 минуты. Медведев выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал единственный заработанный брейк-пойнт. На счету итальянца девять эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Соперником Синнера в четвертьфинале соревнований в Шанхае станет победитель матча между второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем (33-й в рейтинге ATP).

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

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