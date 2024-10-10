Эрика Андреева не смогла выйти в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане, уступив Жасмин Паолини
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70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она уступила шестой ракетке мира итальянской теннисистке Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2.
Ухань. 3-й круг
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
70
Эрика Андреева
Э. Андреева
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Андреева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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