Эрика Андреева не смогла выйти в 1/4 финала WTA-1000 в Ухане, уступив Жасмин Паолини

70-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она уступила шестой ракетке мира итальянской теннисистке Жасмин Паолини со счётом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Андреева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Паолини ни одного эйса, четыре двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.