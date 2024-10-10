Янник Синнер за полтора года сравнял счёт в личных матчах с Медведевым, уступая 0-6

Сегодня, 10 октября, на «Мастерсе» в Шанхае итальянец Янник Синнер одержал седьмую победу над российским теннисистом Даниилом Медведевым на турнирах ATP и сравнял с ним счёт по личным встречам. Игра закончилась со счётом 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

В апреле 2023 года россиянин вёл в очных поединках — 6-0. В последних восьми матчах между ними Медведеву удалось победить лишь раз — в июле этого года на Уимблдонском турнире.

Динамика личных встреч между Медведевым и Синнером:

Апрель 2023-го: 6-0 в пользу россиянина.

6-0 в пользу россиянина. Октябрь 2024-го: 7-7.

Соперником Синнера в четвертьфинале соревнований в Шанхае станет победитель матча между второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем (33-й в рейтинге ATP).