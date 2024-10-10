Янник Синнер установил рекорд по выходам в 1/2 финала на «Мастерсах» в 2024 году
Поделиться
Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в пятый полуфинал турниров категории «Мастерс» в 2024 году. Это больше, чем любой игрок в этом году. Он также стал вторым игроком с 2020 года, которому удалось добиться такого результата, после греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в 2022 году.
Сегодня, 10 октября, Янник Синнер в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:4. Итальянец в этом году также выходил в полуфиналы на турнирах в Цинциннати, Монте-Карло, Майами и Индиан-Уэллсе.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
Соперником Синнера в полуфинале в Шанхае станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем.
Комментарии
- 10 октября 2024
-
12:40
-
12:35
-
12:24
-
12:20
-
12:03
-
12:02
-
11:36
-
11:22
-
11:14
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:37
-
09:47
-
08:39
-
08:30
-
07:52
-
07:21
-
07:15
-
06:39
-
05:59
-
05:40
-
04:30
-
03:53
-
02:46
-
00:58
-
00:48
-
00:41
-
00:30
-
00:30
-
00:15
- 9 октября 2024
-
23:56
-
23:50
-
23:39
-
23:20