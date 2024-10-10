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Янник Синнер установил рекорд по выходам в 1/2 финала на «Мастерсах» в 2024 году

Янник Синнер установил рекорд по выходам в 1/2 финала на «Мастерсах» в 2024 году
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в пятый полуфинал турниров категории «Мастерс» в 2024 году. Это больше, чем любой игрок в этом году. Он также стал вторым игроком с 2020 года, которому удалось добиться такого результата, после греческого теннисиста Стефаноса Циципаса в 2022 году.

Сегодня, 10 октября, Янник Синнер в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:1, 6:4. Итальянец в этом году также выходил в полуфиналы на турнирах в Цинциннати, Монте-Карло, Майами и Индиан-Уэллсе.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Соперником Синнера в полуфинале в Шанхае станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем.

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