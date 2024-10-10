В. Кудерметова/Чань Хаочин обыграли пару Крейчикова/Боузкова во 2-м круге турнира в Ухане
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в четвертьфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге они обыграли дуэт из Чехии Барбора Крейчикова/Мари Боузкова — 2:6, 6:4, 7:6, 10:8.
Ухань — парный разряд. 2-й круг
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
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|6
|1 10
|
|4
|0 6
Мари Боузкова
Барбора Крейчикова
М. Боузкова Б. Крейчикова
Встреча пар продлилась 1 час 48 минут. Кудерметова и Чань Хаочин один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем раунде соревнований в Ухане Кудерметова и Чань Хаочин встретятся с американской парой Айша Мухаммад/Джессика Пегула.
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