В. Кудерметова/Чань Хаочин обыграли пару Крейчикова/Боузкова во 2-м круге турнира в Ухане

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин вышли в четвертьфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге они обыграли дуэт из Чехии Барбора Крейчикова/Мари Боузкова — 2:6, 6:4, 7:6, 10:8.

Встреча пар продлилась 1 час 48 минут. Кудерметова и Чань Хаочин один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету их соперниц два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем раунде соревнований в Ухане Кудерметова и Чань Хаочин встретятся с американской парой Айша Мухаммад/Джессика Пегула.