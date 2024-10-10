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Синнер по проценту побед на хардовых «Мастерсах» уступает Джоковичу, Федереру и Агасси

Синнер по проценту побед на хардовых «Мастерсах» уступает Джоковичу, Федереру и Агасси
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком по проценту побед на хардовых турнирах категории «Мастерс» с момента создания формата в 1990 году. Его результат 77,3%. По этому показателю его обходят только серб Новак Джокович (84%), швейцарец Роджер Федерер (80%) и американец Андре Агасси (77,8%).

Сегодня, 10 октября, в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Янник Синнер обыграл российского теннисиста Даниила Медведева, сравняв счёт личных встреч. Для Синнера это пятый полуфинал «Мастерса» в сезоне. Соперником Синнера в полуфинале в Шанхае станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем.

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