Синнер по проценту побед на хардовых «Мастерсах» уступает Джоковичу, Федереру и Агасси

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал четвёртым игроком по проценту побед на хардовых турнирах категории «Мастерс» с момента создания формата в 1990 году. Его результат 77,3%. По этому показателю его обходят только серб Новак Джокович (84%), швейцарец Роджер Федерер (80%) и американец Андре Агасси (77,8%).

Сегодня, 10 октября, в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае (Китай) Янник Синнер обыграл российского теннисиста Даниила Медведева, сравняв счёт личных встреч. Для Синнера это пятый полуфинал «Мастерса» в сезоне. Соперником Синнера в полуфинале в Шанхае станет победитель матча между испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем.