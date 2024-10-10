Жасмин Паолини повторила достижение Елены Рыбакиной на турнирах WTA в 2024 году

Сегодня, 10 октября, шестая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обыграла россиянку Эрику Андрееву (6:3, 6:2) и вышла в четвертьфинал хардового турнира категории WTA-1000 в китайском Ухане. Она стала второй теннисисткой в 2024 году, которая смогла выйти в раунд восьми сильнейших более чем на одном турнире на каждом покрытии.

Ранее это достижение покорилось казахстанской теннисистке пятой ракетке мира Елене Рыбакиной.

Все турниры в 2024 году, на которых Жасмин Паолини выходила в четвертьфинал:

Грунт — Штутгарт (Германия), «Ролан Гаррос» (Париж, Франция).

— Штутгарт (Германия), «Ролан Гаррос» (Париж, Франция). Трава — Истбурн (Великобритания), Уимблдон (Лондон, Великобритания).

— Истбурн (Великобритания), Уимблдон (Лондон, Великобритания). Хард — Дубай (ОАЭ), Ухань (Китай).