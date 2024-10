Рафаэль Надаль на 12 языках поблагодарил фанатов за поддержку, объявив об уходе из тенниса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в социальных сетях на 12 языках поблагодарил своих болельщиков, когда объявил о завершении карьеры.

«Mil gracias a todos

‎Many thanks to all

‎Merci beaucoup à tous

‎Grazie mille à tutti

‎谢谢大家

‎شكرا لكم جميعا

‎תודה לכולכם

‎Obrigado a todos

‎Vielen Dank euch allen

‎Tack alla

‎Хвала свима

‎Gràcies a tots», — написал Надаль в социальных сетях.

Ранее 38-летний Рафаэль Надаль заявил, что завершит профессиональную карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).