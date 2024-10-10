Рафаэль Надаль на 12 языках поблагодарил фанатов за поддержку, объявив об уходе из тенниса

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в социальных сетях на 12 языках поблагодарил своих болельщиков, когда объявил о завершении карьеры.
«Mil gracias a todos
Many thanks to all
Merci beaucoup à tous
Grazie mille à tutti
谢谢大家
شكرا لكم جميعا
תודה לכולכם
Obrigado a todos
Vielen Dank euch allen
Tack alla
Хвала свима
Gràcies a tots», — написал Надаль в социальных сетях.
Ранее 38-летний Рафаэль Надаль заявил, что завершит профессиональную карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).