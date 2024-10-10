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Рафаэль Надаль на 12 языках поблагодарил фанатов за поддержку, объявив об уходе из тенниса

Рафаэль Надаль на 12 языках поблагодарил фанатов за поддержку, объявив об уходе из тенниса
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль в социальных сетях на 12 языках поблагодарил своих болельщиков, когда объявил о завершении карьеры.

«Mil gracias a todos
‎Many thanks to all
‎Merci beaucoup à tous
‎Grazie mille à tutti
‎谢谢大家
‎شكرا لكم جميعا
‎תודה לכולכם
‎Obrigado a todos
‎Vielen Dank euch allen
‎Tack alla
‎Хвала свима
‎Gràcies a tots», — написал Надаль в социальных сетях.

Ранее 38-летний Рафаэль Надаль заявил, что завершит профессиональную карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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