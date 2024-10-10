«Последний танец». Пресс-служба Кубка Дэвиса — о решении Рафаэля Надаля

Пресс-служба Кубка Дэвиса отреагировала на решение 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля завершить профессиональную карьеру.

«Последний танец. Рафаэль Надаль завершит карьеру после восьмого финала Кубка Дэвиса», — говорится в заявлении организации.

Напомним, сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). За свою карьеру Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, два раза одержал победу на Уимблдоне и Australian Open, четыре — на US Open.