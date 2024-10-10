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Ольховский: не слышал о проблеме Медведева с плечом — Синнер превосходил Даню по уровню

Ольховский: не слышал о проблеме Медведева с плечом — Синнер превосходил Даню по уровню
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

«Синнер играл эффективнее и более остро, чем Медведев. Не слышал, чтобы у Дани были какие-то проблемы с плечом. Если оно травмировано, всё равно первую подачу ты не бьёшь изо всей силы. По поводу этой травмы трудно сказать. Просто Синнер по уровню превосходил Даниила», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Напомним, матч Синнера и Медведева завершился со счётом 6:1, 6:4. В полуфинале Янник встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).

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