Ольховский: не слышал о проблеме Медведева с плечом — Синнер превосходил Даню по уровню

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Шанхае между первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
«Синнер играл эффективнее и более остро, чем Медведев. Не слышал, чтобы у Дани были какие-то проблемы с плечом. Если оно травмировано, всё равно первую подачу ты не бьёшь изо всей силы. По поводу этой травмы трудно сказать. Просто Синнер по уровню превосходил Даниила», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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Напомним, матч Синнера и Медведева завершился со счётом 6:1, 6:4. В полуфинале Янник встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).
- 10 октября 2024
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