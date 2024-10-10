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Ольховский: грустно, когда такие люди, как Надаль, покидают спорт — уникальный теннисист

Ольховский: грустно, когда такие люди, как Надаль, покидают спорт — уникальный теннисист
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о завершении карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Надаль — великий игрок. Он выиграл 11 раз подряд «Ролан Гаррос». Уникальный теннисист и интересная и своеобразная личность. Когда такие люди покидают спорт, несколько грустно. Но, думаю, многие были к этому готовы — не стало сюрпризом. Потому что тяжело играть на высочайшем уровне, если физически не готов», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 10 октября, Рафаэль Надаль заявил о завершении профессиональной карьеры после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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