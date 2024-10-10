Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос — Надалю: Рафа, не заканчивай, хочу сыграть ещё раз

Кирьос — Надалю: Рафа, не заканчивай, хочу сыграть ещё раз
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» экс первой ракетке мира испанцу Рафаэлю Надалю после его заявления о завершении карьеры.

«Рафа, не заканчивай, я хочу сыграть ещё раз», — написал австралиец на своей странице в соцсети X.

Кирьос и Надаль провели между собой девять матчей на турнирах уровня ATP. Счёт личных встреч — 6-3 в пользу испанского теннисиста.

Сегодня, 10 октября, 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

Материалы по теме
Пресс-служба «Ролан Гаррос» обратилась к Надалю после его решения завершить карьеру
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android