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Федерер — Надалю: какая карьера, Рафа! Всегда надеялся, что этот день никогда не настанет

Федерер — Надалю: какая карьера, Рафа! Всегда надеялся, что этот день никогда не настанет
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер отреагировал на завершение карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Какая карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не настанет. Спасибо тебе за незабываемые воспоминания и за все твои невероятные достижения в игре, которую мы любим. Это была огромная честь для меня!» — написал Федерер в комментариях к заявлению Надаля в социальных сетях.

38-летний Рафаэль Надаль заявил, что завершит профессиональную карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). За свою карьеру Надаль 14 раз выигрывал «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, два раза одержал победу на Уимблдоне и Australian Open, четыре — на US Open.

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