Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко: Медведева весь матч беспокоило плечо, но игра Синнера близка к идеалу

Селиваненко: Медведева весь матч беспокоило плечо, но игра Синнера близка к идеалу
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера (1:6, 4:6) в 1/4 финала хардового турнира категории «Мастерс».

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Янник сейчас показывает теннис такого уровня, что ему сложно что-то противопоставить, не будучи в абсолютно идеальной форме и играя безупречно. Плечо беспокоило Даниила на протяжении всего матча, если посмотреть на статистику игры, то видна разница в реализации подачи, цифры говорят сами за себя. Но в любом случае надо прежде всего говорить о близкой к идеалу игре Янника», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

Сетка турнира в Шанхае
Календарь турнира в Шанхае
Материалы по теме
Эксклюзив
Ольховский: не слышал о проблеме Медведева с плечом — Синнер превосходил Даню по уровню
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android