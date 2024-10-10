Селиваненко: Медведева весь матч беспокоило плечо, но игра Синнера близка к идеалу

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение пятой ракетки мира российского теннисиста Даниила Медведева от лидера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера (1:6, 4:6) в 1/4 финала хардового турнира категории «Мастерс».

«Янник сейчас показывает теннис такого уровня, что ему сложно что-то противопоставить, не будучи в абсолютно идеальной форме и играя безупречно. Плечо беспокоило Даниила на протяжении всего матча, если посмотреть на статистику игры, то видна разница в реализации подачи, цифры говорят сами за себя. Но в любом случае надо прежде всего говорить о близкой к идеалу игре Янника», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.