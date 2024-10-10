Кирьос — Надалю: у нас были разногласия, но ты был чертовски хорошим воином

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос отреагировал на заявление 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«У нас были разногласия, но ты был чертовски хорошим воином. Наилучшие пожелания и удачи во всём, что будет дальше», — написал Кирьос в социальных сетях.

Ранее Ник Кирьос обратился к Надалю, попросив его не заканчивать, так как хотел бы ещё раз сыграть с испанцем. 38-летний Рафаэль Надаль объявил, что завершит карьеру сразу после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).