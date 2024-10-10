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Селиваненко: Надаль приобщил к теннису миллионы людей — образец любви к игре

Селиваненко: Надаль приобщил к теннису миллионы людей — образец любви к игре
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Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал новость о завершении карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Рафаэль Надаль — один из величайших теннисистов, да и в целом спортсменов в истории. Образец спортивного духа и любви к игре, при этом очень скромный в жизни. Рафа своим примером приобщил к теннису миллионы людей. При этом он всегда был командным игроком, поэтому символично его решение завершить карьеру во время финала Кубка Дэвиса в Испании», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 10 октября, 38-летний испанец объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).

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