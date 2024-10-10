Рафаэль Надаль — лидер по выигранным матчам на одном турнире «Большого шлема»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль является игроком с наибольшим количеством матчей, выигранных в одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» в Открытую эру. Его результат — 112 выигранных матчей на Открытом чемпионате Франции.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер имеет результат 105 побед на Уимблдоне и 102 победы на Australian Open. Серб Новак Джокович может похвастаться 97 победами на Уимблдоне.

Сегодня, 10 октября, 38-летний Рафаэль Надаль заявил, что завершит профессиональную карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).