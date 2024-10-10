«У всего есть начало и есть конец». Янник Синнер — о завершении карьеры Рафаэля Надаля

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал новость о завершении карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Ну, это тяжёлая новость для всего теннисного мира и не только. Мне очень повезло узнать его, он невероятный человек и, конечно, игрок. Мы все видели его игру и усваивали уроки, которые он преподал нам, молодым теннисистам, как вести себя на корте, как справляться с трудными ситуациями. Да, он подарил нам всем много эмоций, когда мы видели его игру, и в то же время оставался скромным, не менялся в зависимости от успеха, выбирал правильных людей вокруг себя и имеет прекрасную семью.

Он дал нам всем так много всего замечательного, и, очевидно, это тяжёлая новость, но, с другой стороны, у всего есть начало и конец. Так что да, только он знает, когда надо уходить», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Синнер и Надаль провели три матча между собой на турнирах ATP. Во всех поединках победу праздновал испанский теннисист.

Сегодня, 10 октября, 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).