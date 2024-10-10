Фуркад — о Надале: чертовски трудно оставить два десятилетия позади

Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о завершении карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Видео длится всего четыре минуты, но нам всем было чертовски трудно оставить эти два десятилетия позади. Спасибо Рафаэлю Надалю», — написал Фуркад в ответ на заявление Надаля в социальных сетях.

Ранее швейцарец Роджер Федерер отреагировал на уход Надаля из профессионального тенниса. 38-летний испанец объявил, что завершит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).