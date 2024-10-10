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Александрова и Синякова обыграли пару Эррани/Паолини в 1/8 финала турнира в Ухане

Александрова и Синякова обыграли пару Эррани/Паолини в 1/8 финала турнира в Ухане
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Российская теннисистка Екатерина Александрова и представительница Чехии Катержина Синякова вышли в четвертьфинал парного турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). Во втором круге они обыграли итальянский дуэт Сара Эррани/Жасмин Паолини — 4:6, 6:4, 10:8.

Ухань — парный разряд. 2-й круг
10 октября 2024, четверг. 12:40 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 0 8
4 		6 1 10
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
Е. Александрова К. Синякова

Встреча продолжалась 1 час 34 минуты. Российско-чешская пара ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовали три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету их соперниц один эйс, столько же двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 12.

Напомним, Сара Эррани и Жасмин Паолини являются чемпионками Олимпийских игр — 2024 в парном разряде. В финале они обыграли россиянок Мирру Андрееву и Диану Шнайдер.

В следующем раунде соревнований в Ухане Александрова и Синякова встретятся с дуэтом Тереза Михаликова (Словакия)/Оливия Николлс (Великобритания).

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