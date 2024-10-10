В правительстве Испании поблагодарили Рафаэля Надаля за заслуги

В правительстве Испании отреагировали на заявление о завершении карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля.

«Легенда. Миф. История испанского и мирового спорта. Спасибо, Рафа», — говорится в заявлении испанского Министерства спорта.

«Огромнейшее спасибо, Рафаэль Надаль», — написала глава ведомства Пилар Алегрия в социальных сетях.

Ранее швейцарец Роджер Федерер, Янник Синнер и Ник Кирьос отреагировали на уход Надаля из профессионального тенниса. 38-летний испанец объявил, что завершит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).