Владимир Камельзон сравнил Рафаэля Надаля с великим футболистом

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал новость о завершении карьеры 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» экс первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Двух таких звёзд не бывает, это уникальный спортсмен мирового уровня. В прыжках в высоту спортсмены поднимают планку на один сантиметр, так вот их тройка вместе с Новаком Джоковичем и Роджером Федерером всё время поднимала планку и задала очень высокий стандарт в мировом теннисе. Надаль очень интересный, самобытный, грамотный человек. Я у него всё время учился, он феноменально попадал в «девятки», так умел делать только он.

Мы увидим его ещё на Кубке Дэвиса, там его хорошо проводят. Всему своё время, рано или поздно приходится уходить. Надаль — это образ, на который будут равняться как на великого футболиста Пеле. Хочется пожелать ему крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности», — приводит слова Камельзона ТАСС.

Сегодня, 10 октября, 38-летний Надаль объявил, что закончит профессиональную карьеру игрока после финальной части Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).