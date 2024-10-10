Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас сенсационно уступил Томашу Махачу в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае

Карлос Алькарас сенсационно уступил Томашу Махачу в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
Комментарии

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/4 финала он в двух сетах уступил Томашу Махачу из Чехии (33-й номер рейтинга) — 6:7 (5:7), 5:7.

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 13:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		5
7 7 		7
         
Томаш Махач
Чехия
Томаш Махач
Т. Махач

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Испанский теннисист восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. Его соперник выполнил пять эйсов, сделал две двойные ошибки и выиграл два брейк-пойнта из четырёх.

В 1/2 финала соревнований в Шанхае Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в своём четвертьфинале обыграл россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:4).

Сетка турнира в Шанхае
Календарь турнира в Шанхае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android