Карлос Алькарас сенсационно уступил Томашу Махачу в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае
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Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас завершил выступления на турнире серии «Мастерс» в Шанхае (Китай). В матче 1/4 финала он в двух сетах уступил Томашу Махачу из Чехии (33-й номер рейтинга) — 6:7 (5:7), 5:7.
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 13:40 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
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Томаш Махач
Т. Махач
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут. Испанский теннисист восемь раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных. Его соперник выполнил пять эйсов, сделал две двойные ошибки и выиграл два брейк-пойнта из четырёх.
В 1/2 финала соревнований в Шанхае Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в своём четвертьфинале обыграл россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:4).
Комментарии
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