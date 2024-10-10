Даниил Медведев встретился с Леонидом Слуцким на «Мастерсе» в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретился с российским футбольным тренером Леонидом Слуцким на турнире категории «Мастерс» в Шанхае.

Фото: Из личного архива Леонида Слуцкого

«Удачи, Даня!» — написал Слуцкий в социальных сетях.

Леонид Слуцкий присутствовал на двух матчах Медведева в Китае. В четвёртом круге с греком Стефаносом Циципасом и в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером. Напомним, матч Синнера и Медведева завершился со счётом 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

Турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.