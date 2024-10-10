Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев встретился с Леонидом Слуцким на «Мастерсе» в Шанхае

Даниил Медведев встретился с Леонидом Слуцким на «Мастерсе» в Шанхае
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев встретился с российским футбольным тренером Леонидом Слуцким на турнире категории «Мастерс» в Шанхае.

Фото: Из личного архива Леонида Слуцкого

«Удачи, Даня!» — написал Слуцкий в социальных сетях.

Леонид Слуцкий присутствовал на двух матчах Медведева в Китае. В четвёртом круге с греком Стефаносом Циципасом и в четвертьфинале с итальянцем Янником Синнером. Напомним, матч Синнера и Медведева завершился со счётом 6:1, 6:4 в пользу итальянца.

Турнир «Мастерс» проходит в Шанхае с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач.

Календарь турнира в Шанхае
Сетка турнира в Шанхае
Материалы по теме
Официально
Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры после финала Кубка Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android