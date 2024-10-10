Вихлянцева: матчи Надаля будут пересматривать миллионы — великий чемпион

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась о завершении карьеры испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Кончено же, грустно видеть новость от Рафаэля Надаля, что он завершает карьеру после Кубка Дэвиса. Думаю, многие любители тенниса, да и те, кто не особо увлекался, знали, что Рафаэль Надаль и Роджер Федерер — это великое противостояние. Я выросла на этих матчах. Когда Федерер закончил карьеру, было грустно. Сейчас Надаль… Вроде бы все готовились, все понимали, что вот-вот он закончит карьеру, но не понимали когда. И сегодня, конечно, грустно.

Мы понимаем, что растёт новое поколение. Оно уже даже и выросло в каком-то роде: Синнер и Алькарас. Надаль великий чемпион, борец, король грунта, рекордсмен и прекрасный человек. Помню, как я подошла к нему сфотографироваться на Уимблдоне в 2014 году. Тогда я играла юниорский турнир, а он — взрослый. Ты смотришь его матчи, подходишь к нему сфотографироваться, а затем играешь с ним на параллельных турнирах: приятно видеть, когда легенда и великий чемпион очень хорошо относится к своим людям, к юным чемпионам, юниорам и ко всем, кто присутствует на турнире.

На его матчах, поведении нужно учиться. Их будут пересматривать поколения. Потому что Надаль легенда тенниса! Он великий чемпион. Только рада за то, сколько побед он принёс себе, своим близким и своим болельщикам!» — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.