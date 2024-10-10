Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер назвал причину лёгкой победы над Даниилом Медведевым в четвертьфинале Шанхая

Янник Синнер назвал причину лёгкой победы над Даниилом Медведевым в четвертьфинале Шанхая
Комментарии

Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер объяснил причину лёгкой победы над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (6:1, 6:4) в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).

Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Это зависит от того, где мы играем. Я очень доволен тем, как справился с сегодняшним матчем. Из‑за проблем с плечом Медведев не мог бить справа так хорошо, как того хотел бы. Надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Что касается меня, то это был отличный матч. Посмотрим, что я смогу в полуфинале», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Соперником Синнера в полуфинале соревнований в Шанхае станет победитель матча между второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем (33-й в рейтинге ATP).

Сетка турнира в Шанхае
Календарь турнира в Шанхае
Материалы по теме
Медведев в Шанхае в четвёртый раз за год проиграл Синнеру. Даниил дважды вызывал врача
Медведев в Шанхае в четвёртый раз за год проиграл Синнеру. Даниил дважды вызывал врача
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android