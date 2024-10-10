Янник Синнер назвал причину лёгкой победы над Даниилом Медведевым в четвертьфинале Шанхая
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Лидер рейтинга ATP итальянский теннисист Янник Синнер объяснил причину лёгкой победы над пятой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым (6:1, 6:4) в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае (Китай).
Шанхай. 1/4 финала
10 октября 2024, четверг. 10:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Даниил Медведев
Д. Медведев
«Это зависит от того, где мы играем. Я очень доволен тем, как справился с сегодняшним матчем. Из‑за проблем с плечом Медведев не мог бить справа так хорошо, как того хотел бы. Надеюсь, он восстановится как можно быстрее. Что касается меня, то это был отличный матч. Посмотрим, что я смогу в полуфинале», — сказал Синнер на пресс-конференции.
Соперником Синнера в полуфинале соревнований в Шанхае станет победитель матча между второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом и представителем Чехии Томашем Махачем (33-й в рейтинге ATP).
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