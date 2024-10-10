«Надеюсь, ничего серьёзного». Медведев — о проблемах с плечом в матче с Синнером в Шанхае

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о проблемах с плечом в четвертьфинале турнира категории «Мастерс» в Шанхае (Китай) с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

«К сожалению, у меня появилась боль в плече, чего я не ожидал. Она началась вчера во время матча, но думал, что это ерунда, и до сих пор думаю, всё ещё надеюсь, что ничего серьёзного, мне нужно будет сделать проверку завтра. Но это не позволило мне подавать так, как я хотел, а с Янником подача очень важна, потому что он сейчас отлично подаёт, его сложно сломать, поэтому нужно хорошо подавать, а без подачи это сложно. А когда у тебя болит, энергия уже не та», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Напомним, Даниил Медведев уступил Яннику Синнеру со счётом 6:1, 6:4. В полуфинале итальянец встретится с победителем матча Карлос Алькарас (Испания) — Томаш Махач (Чехия).