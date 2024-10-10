Жиль Сервара отреагировал на призывы прекратить сотрудничество с Даниилом Медведевым

Тренер российского теннисиста пятой ракетки мира Даниила Медведева француз Жиль Сервара ответил на оскорбительные сообщения и комментарии, в которых его призывают уйти из профессии.

«Мне нравятся эти сообщения. Они заставляют меня смеяться очень сильно. Пожалуйста, просто продолжайте оскорблять меня», — написал Сервара в социальных сетях.

Напомним, сегодня, 10 октября, Даниил Медведев в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае в двух сетах уступил лидеру рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру — 1:6, 4:6. В 2024 году россиянин не выиграл ни одного турнира в ATP-туре.

Жиль Сервара и Даниил Медведев работают вместе с 2017 года. За это время россиянин выиграл 20 титулов ATP в одиночном разряде, в том числе Итоговый турнир ATP — 2020 и US Open — 2021, а также в течение 13 недель находился на первой строчке мирового рейтинга (2022).