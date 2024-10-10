Кафельников: Надаль к каждому матчу подходил как к последнему в своей карьере

Самый титулованный российский теннисист — олимпийский чемпион — 2000, победитель двух турниров «Большого шлема», Евгений Кафельников высказался о завершении карьеры испанского теннисиста Рафаэля Надаля.

«Конечно, обидно, что подошло время Надаля заканчивать карьеру. Но я закончил в 29 лет, а он доиграл до 38 лет! О чём говорить. Надаль — один из величайших в истории тенниса. Его отличие в том, что к каждому матчу он подходил как к последнему в своей карьере. Поэтому у него такие результаты», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

38-летний испанец объявил, что завершит карьеру после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания).