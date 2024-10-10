Кузнецова — о Надале: следила за Рафой до того, как это стало мейнстримом

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова отреагировала на завершение карьеры испанца Рафаэля Надаля.

«Когда я услышала о Рафе впервые, мне было лет 15-16 — только начала играть маленькие «10-тысячники» — от своей коллеги, которая тренировалась в том же клубе, что и Надаль. С каким восхищением она рассказывала о талантливом трудоспособном мальчике, который был младше всех и уже побеждал каждого. Я заинтересовалась и нашла какой-то сайт Рафы, сделанный на коленке. Но узнала там много интересных вещей о нём. Только тогда он не ставил свои баночки на переходах, не разворачивал бутылки лицом к лицу, а собирал ракушки. Если кто не знал, Рафаэль очень любит море, и собранные ракушки он расставлял на переходах, они помогали ему держать концентрацию. В общем, стала следить за Рафой до того, как это стало мейнстримом. Когда он стал известен и популярен на весь мир, мой интерес стал меньше, было увлекательно наблюдать за ним именно во время восхождения. Сразу было ясно, что он станет очень крутым теннисистом, но не предполагала, насколько масштабным он будет.

Было очень тяжело смотреть видео, которое сегодня опубликовал Рафаэль. Честно, не смогла досмотреть до конца. Больно, грустно, когда такая звезда, подарившая нам столько волшебных моментов и творившая историю, покидает тур. Как я говорила и после прощания Роджера, и после Энди Маррея — уходит эпоха. Рафа, спасибо тебе за всё!» — написала Кузнецова в социальных сетях.