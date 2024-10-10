«С такими игроками нужно играть на этом уровне». Махач — о победе над Алькарасом в Шанхае

33-я ракетка мира Томаш Махач из Чехии прокомментировал победу над вторым номером мирового рейтинга испанским теннисистом Карлосом Алькарасом в 1/4 финала «Мастерса» в Шанхае (7:6 (7:5), 7:5).
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«Что ж, я играл невероятно. Знал, что мой уровень тенниса сегодня будет отличным, потому что сейчас показываю лучший результат в своей карьере, это точно. В предыдущем матче я победил Томми Пола с невероятной результативностью. С такими игроками я должен играть на этом уровне. В противном случае 6:2, 6:3 – и ты отправляешься домой. Другого выбора нет.
Я знал, что у меня есть шанс. С такими игроками, как Алькарас, если у тебя есть сет и на подаче 5:4, до победы в матче всё равно далеко. Я играл с ним на Кубке Дэвиса, и мне удалось сыграть на этом уровне всего один сет. Сегодня было два», — сказал чешский теннисист после матча.
В сентябре в рамках встречи групповой стадии Кубка Дэвиса — 2024 между сборными Испании и Чехии Махач при счёте 7:6 (7:3), 1:6 отказался от продолжения борьбы в матче с Алькарасом.
В полуфинале соревнований в Шанхае Махач сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, который в своём четвертьфинале победил россиянина Даниила Медведева (6:1, 6:4).
- 10 октября 2024
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