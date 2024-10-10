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Янник Синнер завершит год на первой строчке рейтинга ATP

Янник Синнер завершит год на первой строчке рейтинга ATP
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После поражения второй ракетки мира испанского теннисиста Карлоса Алькараса в четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере завершит год на первой строчке рейтинга.

На турнире категории «Мастерс» в Шанхае Янник Синнер вышел в полуфинал, где встретится с чешским теннисистом Томашем Махачем, занимающим 33-й номер в мировом рейтинге.

Напомним, турнир «Мастерс» проходит в Шанхае (Китай) с 2 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 8 995 555. Победителем прошлогоднего турнира является восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач. В финале он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (10:8).

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