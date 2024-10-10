Арина Соболенко вышла в 1/4 финала турнира в Ухане, обыграв Юлию Путинцеву

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Ухане (Китай). В третьем круге она одолела 35-ю ракетку мира из Казахстана Юлию Путинцеву со счётом 1:6, 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 2 часа 1 минуту. В её рамках Соболенко четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Путинцевой два эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

За выход в полуфинал Соболенко поборется с победительницей матча Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Магдалена Френх (Польша).

Напомним, турнир в Ухане проходит с 7 по 13 октября. Призовой фонд составляет $ 3 221 715. Победительницей прошлого турнира, который проходил в Ухане в 2019 году, является белорусская теннисистка Арина Соболенко.